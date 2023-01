La actriz Katia Palma reveló, por primera vez, que se sometió a una liposucción hace algunos años. La cómica habló sobre su nueva apariencia física que es muy comentada en redes sociales y aseguró que quiere parecerse a una chica reality.

En diálogo con Verónica Linares, la exjurado de ‘Yo Soy’ contó la dura batalla que tuvo durante su vida contra el peso y la decisión que tomó para someterse una cirugía.

“Me hice la ‘lipo’, me jalé la espalda. Tengo un cierre atrás, desde la nuca hasta la (…)” , ironizó en un inicio Katia Palma, En ese momento, la Linares entró en confianza y le preguntó por sus ‘pompis’: “No, no, no. El ‘pompis’ es gracias a los ejercicios que le cuesta a uno hacer un montón” , agregó.

“¿Quieres tú tener ‘pompis’?”, preguntó Verónica Linares, sin titubear, Palma respondió: “Mi meta es llegar a ser como Paloma Fiuza, ¿muy lejos?”. Lo que provocó la risa de todos los presentes.