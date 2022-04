Mario Irivarren y Vania Bludau terminaron su relación sentimental tras un año y medio juntos. Se desconoce los motivos que los llevaron a separarse, sin embargo, ambos se habían mostrado en extremos opuesos al hablar del matrimonio y la posibilidad de formar una familia.

Y es que la modelo confesó que ella quería ser madre en un tiempo cercano, así como también tenía el sueño de casarse; sin embargo, para Mario Irivarren esto no era una prioridad.

En junio de 2021, en una entrevista con el programa “Estás en todas”, Mario Irivarren explicó cuál era su concepto del matrimonio: “No (ha cambiado su concepto del matrimonio), no, lo mismo. No tengo problema en casarme si es que a mi pareja le hace feliz, pero...”.

“¿Con Vania te da un poquito más de ganas o no?”, le preguntaron. “No, es que tú quieres llevarlo por ahí, no tiene nada que ver con quién es, tiene que ver con un tema de convicción, de cómo lo veo”, respondió.

“Vania tiene dos amigos, son una de las parejas, mejores parejas que he visto en mi vida, tienen como 15 años juntos y no están casados, porque ¿qué es el matrimonio?”, cuestionó Mario Irivarren.

“Te pregunto si es que Vania quisiera casarse, porque a ella le han pedido la mano incluso, ella ha estado comprometida”, le recordó la reportera. “Tampoco no es algo que le quite el sueño, un papel no asegura eso, o sea, tú ves gente que está casada y se divorcia al año, se casó y no sabe ni para qué”, insistió Mario Irivarren.

“Yo creo que el compromiso que tienes con una persona no es firmar un papel”, agregó el chico reality, quien admitió que en cinco meses de relación no habían hablado de este tema.

Poco antes, en marzo de 2021, Mario Irivarren también fue consultado sobre sus planes de tener una familia. El modelo aseguró que no tenía planes de tener un hijo, aunque admitió que le gustaría tenerlo si la relación con Vania Bludau funcionaba.

“En este momento ni yo ni Vania tenemos planeado ser padres, es algo que hemos conversado (...) en ese aspecto estamos mimetizados, pensamos igual, así que no hemos conversado”, dijo.

“A largo plazo, si la relación va bien, si todo funciona, si todo camina como hasta ahora, por supuesto que ya nos tocará tener un hijo. Yo ya voy a cumplir 30, ella tiene 30, entonces en unos añitos, si todo camina bien, tendremos un hijo”, comentó en ese momento.

VIDEO RECOMENDADO

Gianluca Lapadula se quedó sin festejar por pasar doping

TE PUEDE INTERESAR