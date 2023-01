Este 7 de enero de 2023, la periodista Juliana Oxenford contó que pronto regresará a Lima para continuar con su programa este 11 de enero. Además, aprovechó para mandar un mensaje a sus haters.

A través de Instagram, la conductora reveló que sus vacaciones se terminaron: “A punto de regresar a Lima y con el clásico insomnio de los días previos al reinicio de la cotidianidad. Por primera vez me tome dos semanas seguidas para viajar con mi familia”.

“Dirigir, conducir y tener un programa diario de lunes a viernes es realmente agotador. Más aún cuando, justamente el estilo que nos caracteriza, es algo así como una mezcla de informativo con dominical”, señaló.

Según Juliana Oxenford, estuvo pendiente de todo lo que ocurrió en el país pese a que estaba de vacaciones: “Estos días he estado alejada de todo pero no ajena a lo que sucede en Perú. Qué pienso al respecto? Prefiero guardarme los comentarios para el miércoles once que vuelvo. Mientras tanto, comparto con ustedes más imágenes porque sé que la mayoría me sigue con cariño”.

La conductora también dedicó un mensaje a sus detractores: “A los haters, tengan vida y busquen gente a la que les interese seguir. Yo feliz. De paso me ahorran el trabajo de andar bloqueándolos. Pues nada, nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme”.

