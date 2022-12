La periodista Juliana Oxenford expresó su indignación por la forma en cómo insultó el cuñado de Pedro Castillo al periodista de su programa ‘Al estilo Juliana’, de ATV.

En al audio se escucha a David Paredes Navarro, hermano de la exprimera dama Lilia Paredes, amedrentar al reportero, quien en todo momento habló de manera respetuosa.

“¿Aló, buenas noches, con el señor David Paredes Navarro? ¿Cómo está, mi nombre es Alonso Ramos? Soy periodista del programa de Al estilo Juliana. Señor Paredes, quería saber ¿Cuál es la situación de este momento de la familia?”, dijo el periodista Alonso Ramos por el hilo telefónico.

Sin embargo, el hermano de la exprimera dama no dudó en insultarlo:

“Ya y que te importa a ti. O sea, cuál es tu interés (...) Ya y tú crees que te voy a creer. Malditos, perros de mier… Todos son unas tiras de porquerías. Te voy a creer qué le interesa la vida. Fuera conch…”.

Como se sabe, Pedro Castillo permanece detenido en la DIROES hasta que el juez evalué el pedido de prisión preventiva por 18 meses en su contra. En tanto, el Gobierno decretó Estado de Emergencia a nivel nacional.

Juliana Oxenford no se quedó callada y respondió: “¿se dan cuenta? más violencia, verbal, pero es violencia (...) si tú no quieres hablar de algo, dice que no quieres hablar, pero de ninguna manera arremetes, insultas y te comportas así”.

Ministro de Defensa: “Estado de emergencia no impide realización de reuniones, fiestas, conciertos”

El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, aclaró que el estado de emergencia en el Perú ante las violentas protestas que se registran en algunas regiones tiene como objetivo mantener el orden interno y no suspende el desarrollo de diversos eventos.

“El estado de emergencia nacional decretado hoy no impide la realización de eventos, reuniones, fiestas, conciertos o actividades comerciales . El país debe seguir adelante, especialmente porque miles de familias emprendedoras cuentan con los ingresos de la campaña navideña ” , publicó en la citada red social.

TE PUEDE INTERESAR