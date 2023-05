Una guerra de nunca acabar. Jefferson Farfán demandó hace algunos meses a Magaly Medina por el presunto delito de difamación, motivo por el que ahora el Poder Judicial decidirá la resolución este próximo martes 30 de mayo del presente año, en una audiencia que “será pública e inaplazable”.

Cabe señalar que este no sería el primer proceso del exfutbolista contra la periodista de espectáculos, pues en el año 2019 fue la misma presentadora la que confesó que el pelotero la habría querido demandar por 5 millones de soles, tras emitir sus diversos ampays con la que en ese entonces fue su pareja, Yahaira Plasencia.

“La ‘Foca’ Farfán, como sabe que no me puede demandar por difamación (por sus ampays con Yahaira) porque no he mentido, me está demandando por la vía civil, por cinco millones de soles. Él y su mamá me están pidiendo una conciliación y ya los abogados están viendo cómo van a defenderme (...) ¿Qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad?” , dijo la conductora hace algún tiempo para Trome.

¿Por qué Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina?

En el año 2019, el exjugador de la Selección Peruana, Jefferson Farfán , denunció a Magaly Medina por utilizar un drone para grabarlo dentro de su casa, y así lograr obtener videos de su relación con la popular ‘Reina del totó'.

Sin embargo, la figura de ATV negó las acusaciones y afirmó que la grabación se hizo desde una casa que estaba en la zona. “Nos dan más crédito del que merecemos. Esta es una filmadora que usted podría tener en casa. Esta es una cámara normal que tiene buen zoom”, señaló Medina.

