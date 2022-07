Richard Acuña y Brunella Horna se comprometieron el último 16 de julio causando conmoción en la farándula local, pues se comprometieron luego de casi 5 años de relación y cuando parecía que el excongresista no se animaría nunca a pedirle la mano a la modelo.

El hijo de César Acuña alquiló toda una sala de cine para hacer la romántica propuesta, en complicidad con familiares y amigos. Para ello, le hizo creer a Brunella que iba a ver la última película de Marvel , ‘Thor: Love and Thunder’.

Un testigo de tan romántico echo le dio detalles inéditos a Rodrigo González, quien lo reveló EN VIVO en el programa ‘Amor Fuego’. Además, relataron cuánto gastó Richard Acuña en la pedida de mano.

“Ellos alquilaron la Sala Prime de Cineplanet en Salaverry. Desde muy temprano estaban haciendo todos los preparativos de la pedida (...) los invitados han estado llegando a la sala entre las 7 y 7:30 (de la noche) y se retiraron hasta los 8:45. Desde que llegaron los invitados han pedido mucha cerveza, los invitados no han pagado nada, todo lo pagó un señor al final del evento. Han sido más de 1500 soles en cerveza, chilcanos, por corn, nachos, hotdogs y gaseosas. Y la sala le costó 4 mil soles”, indicó la fuente.

Es decir, solo en la pedida de mano, Richard Acuña gastó un promedio de 6 mil soles.

Brunella Horna revela que ya tienen fecha para la boda

Brunella Horna reveló que su prometido Richard Acuña, ya tiene fecha y lugar para la boda pese a que se comprometieron este fin de semana.

“La verdad que ha sido un fin de semana de tantas emociones, que ni siquiera he pensado en nada. No he pensado en la boda, en la fecha, aunque Richard ya lo tenía pensado”, contó Brunella Horna.

