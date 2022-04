Florcita Polo Díaz se presentó este miércoles 30 de marzo de 2022 en el set de “Magaly TV, La Firme” donde descartó cualquier posibilidad de volver con Néstor Villanueva, quien fue ampayado con la bailarina Sofía Cavero y “Toñizonte” en situaciones comprometedoras.

En conversación con Magaly Medina, la hija de Susy Díaz contó que su relación ya presentaba problemas y por eso no piensa regresar con el cumbiambero. Sin embargo, señaló que desea que las cosas marchen bien para darle lo mejor a sus hijos.

“Quiero que ya no me vinculen con él. Hace tres meses estoy separada y ya lo que haga el señor con su vida no me interesa, de verdad. Quiero seguir sacando adelante a mis hijos (...) Necesito estar tranquila, enfocada en mi trabajo y en mis cosas. Ya estoy decidida (a pedir el divorcio). Estoy con mi abogada viendo los trámites y (quiero) llevar la fiesta en paz por el bien de los chicos”, manifestó.

Al ser consultada si era cierto que su expareja le pasaba 100 soles por sus dos pequeños, Florcita no pudo evitar mostrar su incomodidad y no quiso contestar la pregunta.

¿Es verdad que solo te pasaba 100 soles?, preguntó Magaly. “¿De dónde han sacado eso? Ese tema prefiero no tocarlo. Espero llegar a una conciliación por el bien de mis hijos y llevar la fiesta en paz”, respondió ‘Florcita’.

