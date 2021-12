“Se oxidó el amor”, fue la analogía que usaron muchos seguidores de la pareja al enterarse del fin de la relación entre ambos artistas. Su relación fue muy comentada desde su inicio por la diferencia entre Alan y Karelys Molina y luego de tanto “hate”, por fin anuncian su fin.

La pareja duró menos de un mes y comenzaron una fuerte relación laboral, luego de la separación de Robotín de su pareja, al enterarse de que los hijos que criaba como suyos, terminaron siendo de otra persona.

En una entrevista con Magaly, se reveló que Robotín le pidió vivir juntos a Karelys sin ser novios: “Teníamos el mismo arte. Me gustaba mucho cuando la veía en el semáforo y a mí me gustan esas mujeres que no dependen de nada, si te falta platita te vas a un semáforo demuestras tu arte y ya está. Una mujer guerrera que no dependa de nadie. Me gustaba la forma en que no tenía vergüenza”.

Ella con tan solo 23 años de edad y él con 37 años de edad, todos los comentarios le prevenían una infidelidad al comediante y él confesó repetidas veces que era celoso en extremo porque tenía miedo a que se la vuelvan a hacer, sin embargo, la infidelidad no sería el motivo del fin esta vez.

