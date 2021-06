La reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo pasó el susto de su vida por el sismo de 6.0 de magnitud que se registró la noche del martes 22 de junio en Lima.

En su cuenta de TikTok, la actriz de telenovelas como “Teresa” y “El privilegio de amar” contó que se encontraba al interior de un edificio cuando el sismo la sorprendió.

Cynthia Klitbo se mostró muy asustada e indicó que llegó al Perú “huyendo de los terremotos” de México, solo para ser sorprendida con un fuerte movimiento telúrico en Lima.

“O sea, o sea qué p***, yo vengo de México huyendo de los terremotos y casi se me cae el edificio encima ahorita, ¿saben lo que se siente? ¡Casi me muero! O sea, wey, p*** terremoto que acabamos de vivir”, dijo Cynthia Klitbo.

“O sea, si no me ahogo, me aplastan, o sea, qué p*** Perú, no se vale, ¡qué p*** susto de mi vida acabo de pasar!”, dijo la actriz mexicana en el video.

Junto a sus declaraciones, Cynthia Klitbo compartió un video simulando su reacción al fuerte sismo que sacudió la capital la noche del martes.

