La cantante cubana Dailyn Curbelo estuvo en “Mujeres al Mando” y sorprendió con sus declaraciones sobre Josimar. Ocurrió cuando empezaron a hablar sobre la nueva rubia con quien ha sido vista el salsero pese al embarazo de María Fe Saldaña.

Dailyn Curbelo echó de frente a Josimar al revelar que llamó a Daynelis Curbelo, una de sus hermanas mellizas. Dijo que esto sucedió antes de que saliera todo sobre la nueva rubia que estaría haciendo latir el corazón del salsero.

“Yo me quedado sorprendida, Josimar lo siento, pero justo tiempito antes de que viéramos todo lo que está saliendo con una cubana, él escribió a una de mis hermanas, una de las mellizas”, dijo Dailyn Curbelo.

La salsera aseguró que su hermana no le respondió a Josimar y que al parecer él habría estado buscando una cubana. “Y mi hermana me dijo ' Oye mira me ha escrito Josimar’, yo dije ¿Cómo? porque yo conozco a Josimar de muchos años, hemos cantado juntos; pero de verdad, me sorprendió. Mi hermana no le respondió obviamente, pero parece que estaba buscando una cubana”.

Dailyn Curbelo dijo tener guardada la conversación por si alguien no le cree y que esto ocurrió hace dos o tres semanas antes de ser visto con otra cubana con quien ahora es vinculado.

