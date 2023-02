Tras la lectura del parte policial en ‘Magaly TV’, donde la ‘urraca’ leyó el descargo de John Kelvin, Dalia Durán se mostró en contra y decidió anunciar una demanda en contra del padre de sus hijos, y el cargo sería difamación.

Según mencionó John Kelvin, Dalia Durán le habría estado mandando videos íntimos por correo electrónico, pidiéndole encontrarse y retomar su relación, esto no le gustó nada a la cubana, quien reaccionó así: “Entonces si él dice que tiene pruebas, si él dice que yo lo acoso por qué ayer ante la jueza y fiscal nos demostró como lo hice yo, todas las pruebas que dice tener. Por qué ayer no demostró todas las pruebas que dice tener y lo denunciaré por difamación y tendrá que demostrar que yo lo acoso y ciertos correos donde dice que lo amo. Yo por ese señor no siento nada. No permitiere que me insulte”.

Dalia Durán además afirmó tener pruebas de las agresiones verbales de John Kelvin en contra de ella y no tendría miedo de mostrarlas para defenderse: “Yo también tengo pruebas y están las cámaras del edificio donde no es la primera vez que suceden este tipo de hechos. Lo que hace grabarme llorando con mis hijos, mientras él grababa. Cosa que no puede ser, el señor 0 empatía. Es un mentiroso de lo peor, entonces yo de verdad espero que pueda demostrar lo que él dice, yo tengo muchas cosas que mostrar”.

TE PUEDE INTERESAR