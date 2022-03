¡Fuerte y claro! Dalia Durán no se calló nada y arremetió contra John Kelvin, quien desde la cárcel realizó una extensa publicación en sus redes sociales, defendiendo la sobreexposición que estarían teniendo con sus hijos.

Y es que el cumbiambero le envió un radical mensaje a la madre de sus cuatro hijos, señalando que “no permitirá que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de su sangre”.

“Jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación (...) Yo me pregunto ¿Cuál es su verdad? Me indigna tener que leer esta clase de posts, pero son sus redes y es libre de poner lo que quiera”, comenzó diciendo a Trome.

Asimismo, la modelo cubana comentó que cuando expuso el desalojo que tuvo de su departamento en Magdalena, no quiso generar lástima o pena en el público televidente, solo contar su complicada situación.

“Mi intención en ningún momento ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más, y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve”, manifestó.

