Fuertes declaraciones. Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al volver a referirse a John Kelvin, pues como se sabe se acerca el Día del Padre, y la cubana señaló lo orgullosa que se siente de hoy en día cumplir ambos roles.

“Ahora soy padre y madre a mucho orgullo y lo único que me importa es verlos felices. Tienen un padre que no está presente producto de sus malas acciones. La verdad estamos tranquilos, ellos se sienten muy seguros conmigo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo comentó que sus hijos preguntan muy poco por el cumbiambero, producto de que estuvo ausente en momentos bastante importantes para ellos como niños.

“Cuando uno es buen padre, creo que no hay día que pase que no lo reclamen. En este caso, los hijos preguntan muy poco ya por él, suena duro, pero es la verdad”, agregó.

“Estuvo ausente muchos momentos importantes, pero Dios sabe por qué hace todo. Mis hijos me aman tanto y reciben tanto amor de mi parte que no sienten esa ausencia. Acá no interesan las cosas materiales. John recién se da cuenta que perdió todo, una familia que lo amaba”, finalizó diciendo a El Popular.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO