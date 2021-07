El periodista Samuel Suárez, administrador de la cuenta Instarándula, no pudo dejar de opinar sobre la agresión que habría sufrido Dalia Durán por parte del cantante de cumbia, John Kelvin.

Samuel Suárez resaltó las cualidades de Dalia Durán, dejando por sentado su apoyo con la cubana, cuyo rostro quedó destrozado por golpes al parecer recibidos por parte de John Kelvin.

“Sigo a Dalia hace mucho por Instagram, una gran mujer que por mucho vivió en una burbuja de felicidad ante la prensa, gran fanática de las barbies, dedicada madre, amable, reservada en su vida personal y vera así, golpeada, me ha llenado de ira”, escribió Samuel Suárez.

Además, el periodista lamentó que en toda su carrera siga viendo estos casos de agresión de la mujer. “A lo largo de mi carrera me ha tocado conocer de cerca los casos de violencia más escalofriantes de la farándula. (Lady Guillén, Karla Solf, etc) y me pregunto, ¿Algún día terminaré ver mujeres agredidas físicamente por animales?”.

Mientras Dalia Durán se encuentra dolida, John Kelvin podría ir a la cárcel, pues la Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva.

