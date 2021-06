¡Fuertes declaraciones! Dalia Durán, esposa de John Kelvin, utilizó sus redes sociales para enviarle un fuerte mensaje a su expareja, a quien le pidió que por favor se retire de su hogar por ser un ‘mal esposo’.

“Por favor alguien le puede decir al señor John Kelvin, padre de mis hijos, que se retire de mi hogar. Este hombre cree que puede burlarse de nosotros como se le da la gana (...) Aquí hace mucho no lo quiero por fresco, irrespetuoso y mal esposo. Solo vive para perturbar mi tranquilidad. Me das pena”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

En ese sentido, la cubana señaló que ya ha sido bastante comprensiva con el cumbiambero por mucho tiempo, pero que sus hijos y ella merecen estar en paz.

“He tratado de ser comprensiva, dejándole claro que no me tocaría jamás como mujer, aún así me dice para recuperar un hogar que él mismo destruyó, para casarnos por religioso y en miles de ocasiones le he pedido que se retire de la mejor manera”, agregó.

“Otra en mi lugar hubiese reaccionado diferente, pero no es mi estilo. Esto no es un hospedaje, mi hogar se tiene que respetar. No es la enseñanza que deseo para mis hijos. Cuando una persona ama su familia, simplemente se pone los pantalones y saca cara. La familia es lo primero”, expresó bastante molesta.

“Él es libre de hacer lo que se le de la gana con su vida, pero que me deje en vivir en paz. En mi vida he dormido fuera de mi hogar, porque sé que tengo responsabilidades y no es nada fácil tener que soportar ciertas situaciones. Mis hijos se merecen ver a sus papás tranquilos y felices así no vivan juntos”, finalizó.

