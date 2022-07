Nadie lo sabía. La popular Dalia Durán, estuvo en el programa ‘Hablemos de belleza’, revelando más de un detalle de su vida ante de John Kelvin, lo que dejó sorprendido a más de uno.

Según comentó Dalia, ella tuvo un romance con un cirujano en Perú y lo amó tanto que incluso vivieron juntos, comenzando así a tornarse todo mal, ya que las agresiones y maltratos eran el pan de cada día: “Exactamente no lo perdí, fue otra la situación, no fue que lo haya perdido, es un tema muy delicado... él ya no forma parte de mi vida, es de mi pasado, yo lo único que hice fue continuar mi camino, pensé que nunca más iba a estar con alguien... hasta que me enamore del padre mis hijos”.

La cubana pidió una vez más que no se mencionen a los hijos que tiene con John Kelvin: “Ya basta de mencionar a mis hijos, déjenme en paz, déjenme vivir tranquila con mis hijos y estar en paz, ya es suficiente con todo lo que he tenido que pasar, con todo lo que he tenido que sobrellevar con mis niños, porque no estoy sola, yo arrastro a mis niños, yo tengo que estar fuerte”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán dice que John Kelvin no le da dinero para sus hijos

Dalia Durán dice que John Kelvin no le da dinero para sus hijos