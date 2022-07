Los problemas no tienen fin para la familia del ‘Gato’ Cuba, luego de la denuncia hecha por Melissa Paredes, las autoridades dictaron la orden de alejamiento que evita que el futbolista pueda ver a su hija mientras duren las investigaciones.

El ‘Gato’ Cuba está apelando para poder ver a su hija, pero él no está solo en su lucha y su papá, Jorge Cuba, se encargó de dejarlo en claro: “Los soportes de Rodrigo en su lucha por Mía”, fue lo que publicó el exsuegro de Melissa, junto a una foto de toda la familia junta con el futbolista.

No solo al ‘Gato’ le cayó como un baldazo de agua fría la noticia de la orden de alejamiento, también a Magaly Medina, quien se ha mostrado muy cercana al caso: “El Gato, que estaba la mayor parte de los días con su hija, ahora no puede ni acercarse a 100 metros. ¿Esto era lo que buscaba finalmente? Habría que preguntarle a Melissa Paredes si esto era lo que quería... que el padre de su hija no se le acerque, que se le investigue por un delito tan grave. A esto hemos llegado”, afirmó la ‘urraca’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán dice que nadie vela por sus hijos con John Kelvin

Dalia Durán dice que nadie vela por sus hijos con John Kelvin