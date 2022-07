Ser hijo o hija de una de las mujeres más famosas del Perú, no debe ser cosa fácil, en su momento el hijo de Magaly Medina, a través de un escrito, reveló un poco de lo que tuvo que enfrentar y ahora quien cuenta lo que vivió es la hija de Gisela Valcárcel.

Suelen acusarla de llorar por todo y esta vez no fue la excepción. Ethel Pozo le brindó una entrevista a Verónica Linares, donde confesó estar consciente de todo lo que hacía su mamá para sacarla adelante: “Mi mami tuvo otra vida, recuerda que cuando ella nació y toda su etapa de joven era humilde, pobre. Entonces, mi mamá tuvo que saber adelante a una familia, era distinto, ella me dice: ‘Yo no pude vivir la maternidad porque no tenía los medios’”.

Gracias a que su mamá trabajó, ella pudo tener y disfrutar su etapa como madre: “Cuando yo tuve a mis hijas ya estaba casada tres años, con trabajo, con profesión, graduada, mi mami tuvo que sacar adelante a toda la familia”, lo que es muy diferente al embarazo que Gisela tuvo que ocultar: “La historia de mamá es increíble, ella ocultó su embarazo hasta casi los 6 meses, su historia fue muy distinta a la mía”.

Ethel lloró al recordar que su mamá no pudo acompañarla en su etapa escolar, debido al trabajo que hacía: “Ya lo tomaba a la broma, me decía: ‘Ethel quizás puedo pagar algo a la APAFA por no ir a las reuniones’, porque nunca iba, nunca estuvo. En las actuaciones estaba mi tía Martha”.

Ethel Pozo compartió imágenes del quinceañero de su hija Doménica

