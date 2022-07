Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al contar por primera vez detalles inéditos de su vida privada, específicamente de su niñez y adolescencia al lado de su madre, Gisela Valcárcel. Sin embargo, la conductora de “América Hoy” llamó la atención de todos al pronunciarse sobre la etapa de vedette de su progenitora.

Recordemos que la popular ‘Señito’ fue madre y padre para su única hija, por ello, le tocó perderse la etapa escolar de su pequeña debido a los distintos trabajos que tuvo. No obstante, la presentadora asegura que hoy en día no tiene nada que reprocharle a su mamá por todo lo que le brindó desde niña.

En ese sentido, todo se dio cuando Ethel Pozo reveló en una entrevista para el canal de Youtube de Verónica Linares, lo mucho que le chocaba ver a su mamá en tanga durante su época de vedette.

“Sábados y domingos se dedicaba mucho a mí, íbamos al rancho... Eso sí, los fines de semana nos íbamos de gira, yo conozco todo el Perú por mi mamá, con todo café teatro”, comenzó diciendo.

“Me chocaba sabes... Yo recuerdo que una vez estaba en tanga y se levantó la falda y yo veía como un hilo, un bikini y mi mamá me enseñaba que era una licra color carne, pero para mi era piel... Me chocaba, era chiquita, 5 años. Mi mamá siempre me llevaba a sus giras, mi mamá me explicaba”, agregó.

