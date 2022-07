El escándalo con la exchica reality recién comienza, debido a que su expareja y padre de su hija, la acusó de haber agredido a su pequeña y lejos de aclarar lo que pasó, Karen Dejo continuó con los preparativos de su cumpleaños.

Samuel Suárez, afirmó haberle hablado a Karen Dejo para que le aclare qué fue lo que pasó, apelando al poco cariño que se tienen, pero ella no le respondió y continuó con la celebración por su cumpleaños.

El conductor de ‘Instarandula’ decidió esperar a que haya más información sobre el caso, pero no dudó en añadir su opinión sobre Karen Dejo: “Me imagino que Karen tiene un carácter del demonio, yo no lo he gozado, basta con verla, se ve que puede explotar en cualquier momento”.

