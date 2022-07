Lo contó todo. Ethel Pozo decidió brindarle una entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube y sorprendió a más de uno con las revelaciones de su infancia y adolescencia, siendo hija de una de las mujeres más famosas del Perú.

La popular conductora de ‘América Hoy’, afirmó que sintió la ausencia de su madre durante su etapa escolar, pero la comprende: “La historia de mamá es increíble, ella ocultó su embarazo hasta casi los 6 meses, su historia fue muy distinta a la mía. Cuando yo tuve a mis hijas ya estaba casada tres años, con trabajo, con profesión, graduada, mi mami tuvo que sacar adelante a toda la familia”.

Incluso, reveló que Gisela Valcárcel veía la forma de pagar a la APAFA de su colegio para no asistir a las reuniones: “Ya lo tomaba a la broma, me decía: ‘Ethel quizás puedo pagar algo a la APAFA por no ir a las reuniones’, porque nunca iba, nunca estuvo. En las actuaciones estaba mi tía Martha”.

Pese a todo lo que contó a Verónica, Ethel y Gisela se encuentran bien y la prueba de ello, sería el almuerzo especial que le prepararon a la ‘señito’ y todo fue compartido por la exvedette.

