Dalia Durán no se quedó callada y arremetió contra John Kelvin, quien hace algunos días salió de prisión por haberla violentado física y verbalmente. Y es que ahora, la cubana señaló que el cumbiambero habría nuevamente violado la ley al realizar un viaje a Tumbes sin autorización de las autoridades correspondientes.

“Acaba de infringir una de las disposiciones del juez que tiene que cumplir obligatoriamente. Él no puede salir a provincias, si no es con un documento con el permiso judicial que debe solicitar con anticipación, indicando dónde va a estar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo explicó que el cantante peruana habría viajado a un hotel en Tumbes para relajarse y no a trabajar como se pensó en un inicio. “Primero, dice que tiene una presentación en Piura, pero luego se contradice y asegura que se trata de un hotel en Tumbes. Él solo tiene permiso para viajar a provincias por trabajo. En el hotel donde supuestamente cantó, no es la primera vez que va, y no es por un contrato de trabajo. Yo sé todo eso”, agregó Dalia bastante indignada.

Por otra parte, la madre de los hijos de John Kelvin cuestionó al cantante por no estar llevando terapia psicológica, e invertir su tiempo en divertirse. “Sigue evadiendo y mintiendo a la justicia. No sé qué le pasa, en vez de estar llevando terapia, prefiere burlarse de la ley”, expresó para El Popular.

Dalia Durán pide que John Kelvin vuelva a la cárcel

La modelo cubana, Dalia Durán, pidió a las autoridades que se hagan cargo del incumplimiento que estaría teniendo su aún esposo, al evadir las leyes y viajar sin consentimiento.

“Ya violó la ley al salir más de lo permitido, lo peor es que estaba casi en la frontera con Ecuador. El permiso no se lo habían dado debido a que el expediente aún no retornaba al juzgado”, sentenció.

