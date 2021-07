Dalia Durán, aún esposa de John Kelvin, contó este lunes en “Magaly TV La Firme” que sigue recibiendo llamadas desde los penales.

Según Dalia Durán, no son llamadas específicamente del penal del Lurigancho donde se encuentra internado John Kelvin cumpliendo siete meses de prisión preventiva por agresión física y sexual hacia su esposa.

“Si he recibido llamadas desde el penal hasta el día de hoy. Me han llamado de diferentes penales, no sé por qué”, señaló Dalia Durán.

Agregó que según ella, las llamadas la hacen como juego, por lo que ella prefiere no contestar y evitar pensar el por qué lo hacen.

Por otro lado, Dalia Durán también señaló que no ha tenido comunicación alguna con John Kelvin desde que fue internado en el penal y es su abogado quien ve todos estos asuntos.

