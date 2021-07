El vidente considerado el más joven de Latinoamérica, Vidente Mossul, se pronunció luego de que el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, sea proclamado como presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al igual que vidente Hayimy, Mossul compartió en su cuenta de Instagram una foto de un Perú en luto, aduciendo que al parecer para él, vendrán tiempos difíciles para el país con el gobierno de Pedro Castillo.

Hace unos días, justo una usuaria le preguntósi es que Keiko Fujimori ganaría las elecciones. “¿Mossul va a ganar Keiko? Ya me está dando miedo de todo”, le escribió; a lo que el vidente considerado el más joven de Latinoamérica le respondió: “En vez de estar preguntándome pónganse a rezar por el Perú y el mundo, necesitamos sanar espiritualmente”.

Hace unas semanas, Mossul se volvió a ratificar de que Keiko Fujimori ganaría las elecciones pese a que el panorama pinta a favor de Pedro Castillo.

“Yo ya predije que Keiko Fujimori será la presidenta del Perú. A mí díganme lo que quiera. Mis cartas no me mienten. He tenido errores porque nadie es perfecto. Pero cuando sueño y tengo un presentimiento es por algo y por eso digo que Keiko será la presidenta del Perú”, respondió en ese momento el vidente.

