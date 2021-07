Jazmín Pinedo pierde juicio con Latina y tendría que pagar los S/ 450.000 soles por irse a EEG

Malas noticias para Jazmín Pinedo, actual participante del reality ‘Reinas del Show’. Resulta que la popular ‘Chinita’ perdió, en primera instancia, la demanda que le interpuso Latina Televisión cuando ella renunció de manera intempestiva a inicios del 2020.

Según informó el diario La República, este lunes 19 de julio, el Poder Judicial dictaminó que Jazmín Pinedo deberá abonar al canal de televisión “el pago de la penalidad ascendente a S/ 450.000 soles más los intereses legales correspondientes”.

Por el momento, la exconductora de ‘Esto Es Guerra’ aún no se ha pronunciado al respecto. Cabe indicar que la exconductora de “Esto es guerra” cayó en sentencia en “Reinas del show” y competirá el próximo sábado por la permanencia en el programa contra María Victoria Santana Díaz, más conocida como ‘La Pánfila’.

Jazmín Pinedo y su juicio con Latina TV

Jazmín Pinedo generó polémico a inicios el 2020 cuando fue presentada como conductora del programa “Esto es Guerra”, acompañando a Gian Piero Díaz. Recordemos que, Jazmín Pinedo era figura de Latina junto a Cathy Sáenz y Karen Schwarz en el programa “Mujeres al mando”, el cual ahora es conducido por Maricarmen Marín, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel.

Resulta que la expareja de Gino Assereto de un momento a otro dejó de aparecer en el programa Mujeres al mando. En ese entonces, Latina Televisión aseguró que Jazmín Pinedo habría incurrido en el incumplimiento de su contrato, por lo que debería pagar casi medio millón de soles al canal.

En una entrevista con “Domingo al Día” de América Televisión, la conductora confesó sentirse triste por cómo sucedieron las cosas.

“Qué pena. Me sorprende, pero eso tendrá que manejarse en el ámbito legal. Mi contrato ya se terminó hace una semana”, expresó para América espectáculos.

Jazmín Pinedo recuerda sus experiencias en Latina TV: “Yo me quería ir”

Jazmín Pinedo reveló los difíciles momentos que vivió cuando trabajaba en Latina Televisión y confesó que no estaba del todo a gusto en el canal 2 debido a que muchas veces no se tomaba en cuenta su opinión sobre el contenido que se presentaba.

“Muchas veces me he ido en contra de las producciones con las que he trabajado. Me pasó en Espectáculos, cuando hemos tenido la misma nota de la misma persona. Yo me he ido en contra del contenido del programa y eso no ha sido muy agradable para algunas personas con las que he trabajado, hasta me han tildado de creída”, aseveró durante una entrevista en el programa La Banca, con Jesús Alzamora.

Jazmín Pinedo reveló, además, que llevaba tiempo con la intención de alejarse de Latina, la cual que se acrecentó aún más cuando fue enviada a cubrir el mundial Rusia 2018.

“Ese fue uno de los motivos por los que me quería ir, y no por mal agradecida, estoy muy agradecida con Latina... No sé qué pasó, cambiaron las ideas que tenían para mí y no eran las que yo quería, en buena onda aceptaba para no generar un conflicto legal (...) Yo no quería ir a Rusia porque eran 25 días y yo no quería alejarme tanto tiempo de mi hija. Ellos ya sabían que yo me quería ir, porque sentía que no me estaban cuidando”, comentó.