¡Qué tal comparación! Jazmín Pinedo estuvo como invitada especial en el programa que trasmite Jesús Alzamora mediante su canal de Youtube, donde reveló detalles inéditos de lo que fue su paso por Latina TV.

Y es que la conductora asegura que en varias ocasiones no estuvo de acuerdo con el contenido que buscaban para el programa de espectáculos.

“Muchas veces me he ido en contra de las producciones con las que he trabajado. Me pasó en ‘Espectáculos’, cuando hemos tenido la misma nota de la misma persona. Yo me he ido en contra del contenido del programa y eso no ha sido muy agradable para algunas personas con las que he trabajado, hasta me han tildado de creída”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Jesús Alzamora comentó que sentía que la producción de Latina TV había sido un tanto ‘injusta’ al mandar a la ‘Chinita’ a cubrir el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

“Yo siento que fueron un poco injustos contigo, porque te mandaron a Rusia, te tiraron al bombo desprotegida, para que lo que venda sea el comentario negativo de algo que no iba a salir bien”, mencionó.

“Ese fue uno de los motivos por los que me quería ir, y no por mal agradecida, pero yo en buena onda aceptaba para no generar un conflicto legal (...) Yo no quería ir a Rusia porque eran 25 días y yo no quería alejarme tanto tiempo de mi hija. Ellos ya sabían que yo me quería ir, porque sentía que no me estaban cuidando”, respondió la modelo.

“Entonces cuando yo me voy, se resintieron muchísimo, además que ya no estaban cumpliendo con los acuerdos que teníamos. Me linchan por querer irme a algo que yo quería hacer. Siento que Latina fue como mi ex dolido”, finalizó.

