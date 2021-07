Vidente Mossul tras proclamación de Castillo: “profeta no soy, pido a los peruanos que recen”

El joven vidente Mossul no fue ajeno a la proclamación de Pedro Castillo como Presidente del Perú. Como se recuerda, Mossul fue uno de los tantos videntes que pronosticó que Keiko Fujimori ganaría las Elecciones 2021, pese a que el candidato de Perú Libre tenía ventaja, según los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Yo ya predije que Keiko Fujimori será la presidenta del Perú. A mí díganme lo que quiera. Mis cartas no me mienten. He tenido errores porque nadie es perfecto. Pero cuando sueño y tengo un presentimiento es por algo y por eso digo que Keiko será la presidenta del Perú”, dijo hace semanas.

Sin embargo, ahora que el panorama político es completamente distinto a lo que visualizó, Mossul convocó a todos los peruanos a la oración, “entregados a Dios, para que nada negativo suceda ni en el Perú ni en el mundo”.

“Siempre he predicado, pero profeta no soy. Tengo errores, todos cometemos errores en esta vida, pero Dios nos da la libertad de poder escoger un camino, limpio sano, pero con orden y fe (...) Todos querían una opinión de parte mía porque sé que hay un público que quiere mi opinión ante lo que está pasando (...) No le deseo el mal a nadie , solamente quiero paz. He estado en un proceso de sanación de 33 días, donde me he dedicado a peregrinar y pedir con fe por una Perú sano y limpio y que todos estemos tranquilos”, comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Luego añadió que si bien hay detractores que lo atacan, también hay gente que me apoya.

“Soy un joven creyente, que cree mucho en Dios. Yo no quiero que las predicciones que he dado sean tan cual, el tema de los sismo y esas cosas, yo oro y rezo para que no ocurra eso. (...) Les pido a todos mis compatriotas que recen, no solo por el Perú, sino por sus familias. No es encender un vela y ya, sino con la fe que nos brinda nuestro corazón (...) Pido calma y tranquilidad, no importa en lo que creas, pero tengas fe en algo superior”, agregó.

