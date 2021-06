El vidente Mossul, el más joven de Latinoamérica, leyó las cartas y se refirió a la separación de la periodista Andrea Llosa y su esposo luego de 16 años.

El vidente Mossul lamentó la separación y dijo: “Hay que pena Andrea. Andrea ha estado mal con su pareja, acá hubo infidelidad”.

Además, según su baraja, la periodista no la estaría pasando bien y estaría muy triste por lo ocurrido con su matrimonio. “Parece que Andrea no ha querido hablar del tema porque eso es lo que me marca las cartas, pero ella está pasando un momento muy triste”.

“Está deprimida, mira la carta que le sale, de una persona triste, que no quiere levantarse de su cama”, agregó Mossul para “Amor y Fuego”.

Hace unos días, Andrea Llosa utilizó los últimos minutos de su programa para anunciar, muy apenada, que decidió separarse de su esposo, Luis Ávalos, con quien ya tenía una relación de más de 16 años y dos hijos de por medio.

En ese sentido, la periodista mencionó que llegó a un acuerdo con su aún esposo, y que por el bienestar de sus dos hijos están llevando la fiesta en paz.

Según el vidente Mossul, Andrea estaría muy deprimida tras el fin de su matrimonio de 16 años

