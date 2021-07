La periodista Magaly Medina se pronunció tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ella decidió vestirse de negro, pues dijo estar de luto por el país.

“Yo siempre me visto de negro, me encanta el color negro, pero hoy es un día especial, un día que tengo mucha pena y me siento escéptica por el futuro de mi país como muchas personas en sus casas. No todos votamos por Castillo, no todos votamos para que él sea presidente”, sentenció “la urraca” en “Magaly TV La Firme”.

Magaly Medina sentenció que hubiera votado por cualquier otro candidato en vez de alguien vinculado al comunismo o tenga relación con personal de las que no se ha deslindado y no ha dado alguna explicación.

“Yo en particular no hubiera votado por alguien que tiene vínculos con el comunismo, yo hubiera votado por cualquiera que no esté relacionado con el comunismo, que no tenga vínculos incómodos como Cerrón, como Bermejo, gente con la que tenemos que tener cuidado”.

También dijo tener temor por la libertad de expresión y prensa en el país. “A mí sí me da miedo por mi país, como periodista, por el estado de la libertad de expresión, por el estado de los canales de televisión. Hay gente que ahorita mismo, hay periodistas amenazados por carta firmada por quien es ahora nuestro presidente, ¿Qué nos espera al resto? Esperemos que el otro 50% que se regocija, ojala de acá a unos años no se estén arrepintiendo. Estoy de luto por el Perú”.

Magaly Medina dijo tener temor por la libertad de expresión y prensa en el país.

TE PUEDE INTERESAR