Tras recibir amenazas desde el penal, la aún esposa de John Kelvin, Dalia Durán, aseguró que de pasarle algo, responsabilizará al cantante de cumbia, pues no tiene problemas con otras personas.

En ese sentido, Dalia Durán aseguró que pedirá garantías para su vida y la de su familia, además que ya no está respondiendo los mensajes que le llegan.

“Yo he tomado la decisión de ya no responder, por gusto es que me sigan llamando o amenazando. Igual voy a pedir las garantías porque yo ya lo dije, si algo me pasa, yo lo voy a culpar a él. No tengo problemas con nadie más que no sea él en este momento”, dijo Dalia Durán para el noticiero “90 Segundos” de Latina.

Dalia Durán también agregó que la está pasando mal tras el corte de los servicios en su departamento, del cual asegura está al día. “Si te contara cómo estoy viviendo el panorama en casa, más todo esto ahorita con el departamento, la estoy pasando fatal”.

En tanto, para abogados especialistas, la pena de prisión preventiva debe aplicarse a John Kelvin así las agresión hayan sido leves, según examen médico.

