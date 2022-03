La expareja de Jhon Kelvin mostró la forma en la que está tratando de sacar adelante a sus hijos, luego de no tener solvencia económica a raíz de que el cantante de cumbia y esposo, cayó en prisión por violentarla.

A quien no le gustó nada que Dalia aparezca en diferentes canales pidiendo apoyo o mostrando que no tiene para pagar su hogar, es a Giuliana Rengifo, quien le aconsejó que se ponga a trabajar en lugar de dar pena.

La cubana no se quedó callada y según el diario ‘El Popular’, arremetió contra Giuliana por criticarla: “No sé por qué ella me manda a trabajar, está de más que terceras personas opine sobre mí. Además, a ella no la conozco, no sabe nada de mi vida. Jamás en mi vida la he visto. ¿Con qué autoridad habla? Ni siquiera me gusta su música”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria se acuerda de sus ex parejas