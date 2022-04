La cubana Dalia Durán, quien está trabajando como anfitriona en una cevichería, se cruzó con Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, integrante de la Selección Peruana de Fútbol.

El encuentro no tendría nada de sorprendente si no fuera por las declaraciones que hizo Dalia hace meses, cuando aseguró que el futbolista habría intentado seducirla cuando aún mantenía una relación con Karla Gálvez. “Me ofreció para viajar a Brasil y muchas cosas, pero o sea, hasta un encuentro en un hotel. Trauco es otro Jhon Kelvin”, había señalado.

El programa ‘Amor y Fuego’ tuvo imágenes exclusivas de este encuentro. La madre de los hijos de Trauco llegó con toda la familia, mientras que la cubana atendía las demás mesas.

Según el video, la expareja de Trauco pasó de largo cuando la expareja de John Kelvin se fue del local, lo que le habría incomodado. “Yo soy una persona muy educada. [¿Ella te aceptó el saludo?] Yo le di la bienvenida a toda su familia, incluido a ella, porque han venido a visitar el local. Sobre todo el respeto”, comentó Dalia, dejando entrever que la ex de Trauco no la saludó.

“Esa es historia pasada (...) no tengo ningún problema con ella con el señor, (si ella tiene un problema conmigo) no lo sé y tampoco no me interesa”, comentó Dalia sobre las pretensiones que Miguel Trauco tuvo con ella.

