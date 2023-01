Dani Alves fue detenido este último viernes en Barcelona, España, tras haber sido acusado de haber agredido a una mujer en una discoteca. Según se supo, dicho hecho se habría dado a fines del año pasado.

Asimismo, el medio EFE afirmó que el futbolista brasileño dio su declaración a la Policía catalana a raíz de la denuncia impuesta en su contra.

En ese sentido, Dani Alves fue trasladado ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona. Sin embargo, el pelotero negó haber realizado cualquier tipo de agresión contra la mujer, quien lo denunció por agresión sexual .

“Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, dijo el lateral hace unos días en una entrevista con la prensa española.

Según la policía cataluña, Dani Alves y la denunciante estaban bailando “en actitud muy cariñosa, conversando y riendo”. Sin embargo, cuando ella fue al baño, el pelotero brasileño fue detrás de ella.

No obstante, un dato bastante sorprendente fue que la esposa de Dani Alves, Joana Sanz, no dudó en salir al frente para defender al futbolista del Barcelona.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto... He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara”, expresó.

