Daniel Lazo se encuentra atravesando un duro y complicado momento desde hace algunas semanas atrás. Y es que no solo se ha visto afectada la salud de su padre, sino ahora dio a conocer en sus redes sociales el sensible fallecimiento de su abuela.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el cantante peruano le comentó a sus seguidores la partida de Epifania Melchora Medina Morales, quien falleció por causas naturales a los 81 años de edad.

“Hoy a las 2 a. m. falleció mi abuela de forma natural, sin dolor, casi dormida, descansa Epifania Melchora Medina Morales. Nació el 6 de enero de 1940, le pusieron ese nombre porque nació el día de la bajada de los reyes magos y también la epifanía de la virgen. Dale un beso de mi parte al abuelo”, escribió como descripción del video que le realizó.

“Lamento no poder decirte adiós, lamento no cantar más contigo, lamento el vacío que dejas en la familia. No fuiste la abuela perfecta, pero ¿Quién lo es? Cuando salga de esta iré a buscarte y de rodillas pediré perdón por las veces que te descuide. Te extrañaré mucho, abuela. Vuela feliz porque fuiste lo que necesité”, agregó.

