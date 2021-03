El exguerrero de las Cobras, Nicola Porcella, se enteró de la desesperación del cantante peruano Daniel Lazo, quien a través de su cuenta de Instagram compartió su desesperación por encontrar un ventilador mecánico para su padre que se infectó a causa del coronavirus o Covid-19.

Nicola Porcella dijo entender el difícil momento que viene viviendo Daniel Lazo y en ese sentido pidió a sus seguidores ayudar a Daniel Lazo.

“He pasado por lo mismo y no saben la desesperación que se siente por poder conseguir una cama UCI para salvarle la vida a un ser querido. Les comparto este post para que puedan difundirlo y ayudarlo, nadie está libre de este maldito virus”, escribió Nicola Porcella.

Un día antes, el intérprete de “Ojos azules” y “No voy a pedirte nada” señaló que su padre se encuentra internado el hospital de Essalud de Huamanga, Ayacucho. Asimismo, Lazo afirmó que en dicha ciudad hay centros del Ministerio de Salud que sí cuentan con estos artefactos; sin embargo, no pueden ser prestados porque son de ‘distintos sistemas de salud’.

“Es probable que él se vaya, como tantos se han ido, pero no me quiero quedar callado. No puedo hacerlo. No se trata solo del señor Luis Lazo. Se trata de que toda una nación está muriendo porque nuestra burocracia y nuestra poca empatía, nos está matando”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martín: su mejor amiga y manager comparte extraña publicación | OJO

Andrea San Martín: su mejor amiga y manager comparte extraña publicación | OJO

TE PUEDE INTERESAR