Luego de que Jorge Muñoz afirmara que el presidente Pedro Castillo todavía no habla con él sobre las rondas campesionas y otros temas de seguridad ciudadana, el excandidato presidencial Daniel Urresti utilizó sus redes sociales para criticar la gestión del actual alcalde de Lima.

De acuerdo con el ex ministro del Interior, el burgomaestre debería empezar a actuar pese al silencio del presidente de la República, pues continúa estando a cargo de Lima Metropolitana.

“Si ningún presidente me dice que debo hacer en seguridad ciudadana, no podré comenzar a trabajar este tema y solo me queda año y medio! Seguiré limpiando monumentos, dijo entre sollozos”, escribió vía Twitter en personificación de Muñoz.

Tras ello, Urresti dedicó una serie de publicaciones en contra del exalcalde de Miraflores, en la cual lo tildó de “vago” y hasta de “miserable”.

“Debió liderar la lucha contra la pandemia en Lima. El muy miserable la utilizó para hacerse invisible. Nadie sabe en qué ha gastado los tres mil millones de presupuesto anual de la munilima. El próximo alcalde debe realizar una gran auditoría a este vago”, detalló en otra publicación de Twitter.

