Hace algunos días Daniela Darcourt sorprendió al gritar a los cuatro vientos su soltería a través de sus redes sociales. Y es que recordemos que hace algunos meses comenzaron los fuertes rumores de una posible ruptura entre ella y su bailarín Andrés Izquierdo, quien decidió pronunciarse respecto a estas declaraciones.

“¿Daniela, regresaría con tu ex?”, a lo que la artista contestó mediante una storie: “No, definitivamente no, y como dice mi abuela, pa’ fuera barre, pa’ fuera. Lo que no sirve, se bota. Lo pasado, pisado, y lo que se fue, pal tacho, se quedo ahí”, confirmó la cantante.

Por su parte, Andrés conversó con el programa “En Exclusiva” y mencionó que no había visto las historias de la salsera. Asimismo, mencionó un acuerdo al que habría llegado con la intérprete de “Si tú te atreves”.

“La verdad que no he visto sus historias. No he visto esas historias y no sé, de verdad no sabría qué decirte (...) Y acerca de mi relación con Daniela, no te podría decir nada al respecto. Estamos bien, como te digo, lo único que te puedo decir es que hemos decidido no hablar de la relación, y bueno si ha hecho esas historias, está bien, fácil fue de broma, de chiste”, confirmó.





TE PUEDE INTERESAR