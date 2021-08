La exMiss Colombia, Daniella Álvarez, estaría dándose una nueva oportunidad en el amor tras la ruptura con su pareja, el actor Lenard Vandera. La presentadora colombiana tendría una relación con el galán de telenovelas mexicanas, Daniel Arenas.

Así lo dio a conocer la prensa colombiana y mexicana tras las imágenes de una reunión familiar de Daniella Álvarez en su natal Colombia. En el video, el actor de “Teresa” y “Corazón Indomable” acaricia la espalda de la exreina de belleza.

La complicidad entre ambos desató los rumores rápidamente y los usuarios afirmaron que se trataría de un romance, aunque Arenas y Álvarez todavía no se han pronunciado.

Sin embargo, poco después un programa colombiano captó a la presunta pareja abrazada en las calles de Barranquilla.

Cabe recordar que hace dos meses, Daniella Álvarez confirmó que había terminado su relación con Lenard Vandera, quien era su pareja durante el difícil momento que vivió por la amputación de su pierna.

“El que me demostró cada día el significado del amor incondicional, Lenard Vandera. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, señaló Daniella en ese momento, aunque nunca se confirmó quién rompió esa relación.

