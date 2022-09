Una vez más este dúo está dando qué hablar y no precisamente por sus shows. Esta vez dos youtubers peruanos que conducen un programa online, decidieron preguntarle a ‘Dayanita’ si tuvo un romance con Danny Rosales y esto sacó de sus casillas al comediante.

“Si me gustaran los hombres, no tendría vergüenza en decirlo, es más, trabajo con gay en mis shows, pero llegar a esto, sí me incomoda”, fue como el comediante dejó en claro que le molesta ser relacionado con su compañero de trabajo, pero resaltando que no es porque tenga problemas con su opción sexual.

Fueron dos youtubers los que lograron entrevistar a ‘Dayanita’ y le preguntaron si tuvo algo romántico con Danny, pero ella fue tajante en su respuesta: “Jamás, nunca… Es un grande maestro”.

Danny Rosales se molesta por supuesto romance con Dayanita | Imagen compuesta 'Ojo'

