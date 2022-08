El icónico Danny Rosales, sorprendió a más de uno al revelar a quienes estarían adueñándose de la alameda ‘Chabuca Granda’, debido a que le prohibieron al cómico Edwin Aurora, dar más shows en el lugar.

Aparentemente, la “mafia” que denuncian en redes sociales, estaría bajo la fachada de una “Asociación” que estaría liderada por los cómicos “Pucho, Mono Pavel, Kelvin”, quienes además tendrían diferencias con Danny Rosales: “Yo no tengo nada con nadie en la asociación. Yo me llevo con todos, absolutamente con todos. Pero hay tres personas que no les caigo, y la verdad es esta: al señor Pucho, al señor Mono Pavel y al señor Kelvin. Recién me enteró de que no les caigo”.

Las malas vibras, en su contra, no tendrían justificación, según comentó Danny: “La hipocresía es grande. Según ellos dicen que es porque he hablado mal de la asociación. Yo jamás he hablado del señor Mono Pavel y nunca dije su nombre”.

Estas acusaciones han logrado que los cibernautas relacionen a la “Asociación” con una “mafia” que no dejaría trabajar a los cómicos que no les gusta en ‘Chabuca Granda’, pese a que es un espacio público, pero algunos comentarios fueron más allá, acusando a la “mafia” del fallecimiento del cómico “Liendrita”.

