El cómico Danny Rosales, integrante del elenco de ‘JB en ATV’, presentó por primera vez a su hija Nicol Rosales, quien vive en Villa El Salvador. El popular ‘Narizón Danny’ reveló que su hija, por ciertas circunstancias de la vida, nunca conoció a su madre.

El dominical ‘Día D’ entrevistó a la adolescente, quien le dedicó emotivas palabras a su padre:

“Yo lo amo bastante a mi papá, no sabría que hacer con él, si no fuera por él no sabría dónde estaría”, dijo la joven, provocando que Rosales se quebrara y aguantara las ganas de llorar.

Danny Rosales contó que su mamá lo ayudó a criar a su hija: “Mi hija ella no tiene mamá, mi mamá fue su mamá, su abuela”.

Lo que llamó la atención es que la hija de Rosales detalló que su padre “es muy serio” y todo lo contrario a cómo se muestra en la televisión.

Cabe indicar que Rosales tiene dos hijos, pero actualmente está soltero y vive solo.

