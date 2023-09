Danuska Zapata tras declaraciones de ‘Tomate’ Barraza: “No estamos para escuchar estupideces”

Danuska Zapata se encuentra incómoda debido a las declaraciones de su expareja, Carlos ‘Tomate’ Barraza’, quien reconoció que el peor error de su vida fue separarse de ella, además, restó importancia a los comentarios de Vanessa López.

“ Hay que ser un poco más inteligentes, tengo una familia, dos hijos grandes y Gaela es una señorita, así que hacer ese tipo de comentarios... Es muy jalado de los pelos. La gente se da cuenta de la situación ”, manifestó la exmodelo a Trome.

Por ese motivo, Danuska le pidió más respeto al padre de su hija Gaela, pues tiene dos hijos que tienen redes sociales y su familia no está “para escuchar estupideces”.

“Pido un poco más de respeto antes de mencionarme porque yo no tengo nada que ver con ciertas personas y tienen que pensar que tengo una familia, dos hijos que están creciendo, saben leer y entrar a las redes sociales, así que no estamos para escuchar estupideces ”, expresó.

“Yo no me meto con nadie, así que estoy tranquila. No menciono a nadie, no tengo por qué opinar sobre la vida de nadie porque cada quien hace su circo y vida como quiere. Yo estoy súper tranquila y no me meto con nadie”, añadió.

En ese sentido, solo pide que ‘Tomate’ no la vuelva a mencionar por ningún motivo e ignoró los comentarios de Vanessa López.

“Solo pido que no me vuelvan a mencionar. Ya estoy bastante vieja para prestarme al show, ya estamos viejos, mi vida está súper tranquila, no necesito hacer escándalos y estoy lejos de los temas de televisión. Ya ellos verán si se matan o no, pero a mí que no me metan en nada ”, concluyó Danuska Zapata.

Te puede interesar