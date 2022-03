¡Insólito! Darlene Rosas sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Y es que la modelo confesó haber sido víctima de agresión física y psicológica por parte de una expareja suya.

“Cuando tenía 18 años empecé una relación totalmente dañina con un chico y totalmente dañina conmigo misma. Yo crecí con el ejemplo de un gran hombre, mi papá, pero aún no sé por qué entré a esa tormenta”, comenzó escribiendo en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención de los usuarios, fue que la exchica reality relató un episodio de terror que vivió con este exnovio, con quien aparentemente tuvo una relación larga.

“Este chico no tuvo mamá, fue criado por su padre, por eso justificaba muchas de sus acciones: ‘pobre, no sabe cómo tratar a una mujer, no tuvo mamá’. Un día, en una discusión en su casa, me intentó tirar por las escaleras y me lanzó a la cara un corta uñas abierto en la parte de la navaja. Me moví a tiempo y resultó ser él, el que cayó por las escaleras”, agregó.

“Luego de muchas idas y vueltas, dos años después, ese mismo chico me azotó fuertemente en el hombro con una caja de maquillaje de metal, en un parque, a la vista de varias personas”, expresó.

En ese sentido, Darlene señaló que se siente muy afortunada de haberse podido dar cuenta a tiempo que se encontraba en una relación tóxica. “Hay hombres buenos y malos, como mujeres también. No soy privilegiada, porque realmente me la pasé eligiendo mal, pero sí quizá soy privilegiada por haber despertado a tiempo”, finalizó.

