La modelo Darlene Rosas reveló que, tras revelar que no planea tener hijos por el momento, muchas mujeres le enviaron mensajes hirientes sobre su esposo, quien ya tiene dos hijos.

“Ahhh puessss cómo vas a querer bebé, si el hombre ya tiene hijos... Solo te queda decir que vas a seguir disfrutando porque él ya tiene”, comentó una seguidora. “Solo lo dices así porque él de seguro no quiere hijos porque ya los tiene”, le dijo otra.

“Meterse con un hombre con hijos, mucho drama, muchos problemas, y más aún si la mamá es una tóxica, te hubieses enamorado de un hombre sin mochila encima, pero igual, que seas muy feliz”, afirmó una usuaria a la modelo.

Foto: Instagram Darlene Rosas

Darlene Rosas dio una contundente respuesta: “Estos comentarios no me afectan, pero los tomo como ejemplo para mostrarles el daño que quieren hacer gente que es infeliz. Si respondo es porque al final siempre quiero que mi contenido tenga un propósito. Al inicio de mi relación recibí muchos comentarios así “no te metas”, “siempre vas a ser la segunda en su vida” (como si el amor fuera de ganar puestos)... uff ya para qué repetirlos. Yo como siempre, escucho a mi corazón (a Dios), pero fue duro pasar pese proceso prácticamente sola. No importa, me hice fuerte! Los niños no son una carga, no son una mochila, son una completa bendición en mi vida! Yo sé que desde el cielo ellos me eligieron como Dar, no como su segunda mamá ni nada, soy Dar. Ellos me eligieron para aprender lo que necesitan aprender de mí y para enseñarme todas las grandes cosas que llenan mi vida y que definitivamente me han transformado, yo soy una mejor persona gracias a ellos”.

Foto: Instagram Darlene Rosas

Asimismo, la modelo aclaró que sí quieren tener hijos, pero no ahora: “Y no, no porque mi esposo tenga hijos no quiere otro. Sí queremos pero no ahora. Nos estamos disfrutando. Se me hace poco empático decir “voy a tener hijos en x tiempo”, cuántas mujeres quieren tener hijos y no pueden? Cuántas están pasando por esa lucha? No puedo asegura algo así! Lo que sí puedo planear es el cuando no y eso es ahora. Tanto cuesta creer que una mujer, después de casarse, no quiera planear un hijo? Me equivoqué de época?”.

Foto: Instagram Darlene Rosas

