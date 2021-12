La modelo Darlene Rosas se casó con el publicista mexicano Ricardo Oviedo en una hermosa boda celebrada el pasado fin de semana en las playas de Tulum, México.

El último viernes 3 de diciembre, Darlene Rosas activó la caja de preguntas de Instagram, pero nunca imaginó que todos le iban a preguntar sobre sus planes de tener hijos.

“¿Tendrás pronto un bebé?... sería lindo”, señaló una usuaria. La exintegrante de Combate y Bienvenida la Tarde explicó que por el momento no está en sus planes, ya que acaba de contraer matrimonio.

“No, todavía no. Estamos disfrutándonos. Tener hijos es un trabajote que admiro, respeto mucho y que por el momento, no me quiero dedicar... Todo a su tiempo, si va a ser, será en su momento”, respondió Darlene Rosas.

Foto: Instagram Darlene Rosas

“¿Cuántos hijos piensas tener?”, preguntó otro usuario. “Tengo muchas preguntas de hijos. Por qué el afán de saltar de una etapa a otra? Nos acabamos de casar, tranquilos, no hay apuro. Y cuando tenga un hijo me van a preguntar, cuándo la parejita? (Sé que es con amor, no me molesta pero relájense, disfruten sus etapas)”, fue la contundente respuesta de la modelo.

Foto: Instagram Darlene Rosas

Asimismo, Darlene Rosas aclaró que sabe que el matrimonio requiere trabajo y no es una simple firma:

“Pues ni lo he tenido en cuenta! Tú crees realmente que una matrimonio es una firma? Crees que un matrimonio significa estar feliz siempre? Naaa no es un cuento, donde e casan y viven felices para siempre. El matrimonio es un trabajo constante, recién estamos empezando... Tuvimos años de novios, formando bases, estructuras, ahora nos toca construir con todo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo”, expresó.

Foto: Instagram Darlene Rosas

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo hace comentario sobre baile de Janet Barboza

A Ethel no le gustó el baile de Janet.

TE PUEDE INTERESAR