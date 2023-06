Dayanita, actriz transgénero de la ‘Casa de la Comedia’, protagoniza un nuevo escándalo. Según el video que lanzó ‘Magaly TV La Firme’ en sus redes sociales, ella es acusada de destruir el matrimonio del comediante ‘Topito’, quien sería su actual pareja.

“Acusan a Dayanita de serrucho y ser la causante del fin de un matrimonio con hijos” , se menciona en el informe exclusivo que presentará ‘Magaly TV, la firme’, este martes 27 de junio.

En las imágenes se puede apreciar el ‘ampay’ que sacó el programa de espectáculos en octubre del 2022, donde Dayanita aparece muy cariñosa con el cómico ambulante Junior Flores, más conocido como ‘Topito’, quien es padre de dos hijos.

Aunque ellos negaron el romance, la relación entre ambos habría quedado más que clara tras su participación en un sketch de ‘JB en ATV’, del sábado 4 de febrero de 2023.

“Lo que no me gusta de ti es que siempre te gusta malograrme mi diversión, no me dejas salir a ningún lado y eres un tóxico (...) cuando yo te quiero dejar, te pones a llorar “, comentó Dayanita, en aquella vez, confirmado su relación sentimental.

Dayanita acusada de romper una familia

Dayanita confirma noviazgo y muestra anillo de compromiso

Dayanita, de 26 años de edad, confesó que tiene una relación formal con su pareja, aunque no quiere confirmar su identidad.

“(¿Estás comprometida?) Yo tengo novio. Casar tampoco, pues. Tengo anillo de compromiso, sí”, sostuvo en ‘América HOY’ la exintegrante de ‘JB en ATV’, el viernes 9 de junio de 2023.