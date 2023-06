Dayanita , a sus 26 años de edad, decidió dar un gran paso en su relación sentimental. La actriz transgénero reveló que su novio ‘le pidió la mano’ y le dio un hermoso anillo de compromiso.

Este viernes 9 de junio de 2023, la exintegrante de ‘JB en ATV’ confesó que tiene una relación formal con su pareja, por lo que no quería opinar sobre el físico de algunos personajes, como Nicola Porcella o Gino Pesaressi.

“No me gustan los chicos ‘marcados’ (con abdominales), no puedo opinar. (¿Estás comprometida?) Yo tengo novio. Casar tampoco, pues. Tengo anillo de compromiso, sí”, sostuvo en ‘América HOY’, aunque precisó que aún no tiene planes de matrimonio, al menos, uno del tipo ‘simbólico’.

Ethel Pozo mencionó si su novio es también su manager, a lo que Dayanita le puso el ‘parche’:

“Yo no tengo manager, yo sola me manejo”.

¿Quién es el novio de Dayanita?

En octubre del 2022, el programa de Magaly Medina mostró unas imágenes de Dayanita, muy cariñosa con el cómico ambulante Carlos Junior, más conocido como ‘Topito’.

Aunque ellos negaron el romance, la relación entre ambos habría quedado más que clara tras su participación en un sketch de ‘JB en ATV’, del sábado 4 de febrero de 2023.

“Lo que no me gusta de ti es que siempre te gusta malograrme mi diversión, no me dejas salir a ningún lado y eres un tóxico (...) cuando yo te quiero dejar, te pones a llorar “, comentó Dayanita, en aquella vez, c onfirmado su relación sentimental.

Dayanita muestra su anillo de compromiso

