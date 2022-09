Dayanita estuvo como invitada especial en el canal de Youtube “Moloko Podcast”, donde sorprendió a propios y extraños al confesar pasajes inéditos de su vida personal, como por ejemplo, cuando le fue infiel a una pareja con la que convivía.

Y es que la popular actriz cómica señaló que fue su propia amiga la que quiso desenmascararla frente a su entonces novio. “Yo tenía una amiga que quiso destruirme, pero conmigo nadie puede. Vivía conmigo en el departamento y con mi novio. Aparte, yo tenía otro novio que vivía en la casa de una familia, y tenía que pedirle la plata de la semana para atenderlo y se vaya a trabajar”, comenzó diciendo.

“Entonces un día mi novio se enferma, no va a trabajar y yo me voy a la casa de mi tía. Mi amiga me toma foto así con él, me pareció raro. Me voy a trabajar y en eso mi novio me escribe diciendo que me dejaba ser feliz con fulano de tal”, agregó.

En ese sentido, Dayanita comentó que ella negó hasta el final dicha infidelidad y que hasta botó de su casa a su entonces amiga. Tiempo después, la comediante decidió terminar su relación debido a que “ya no existía amor”.

“Lo llamé, no quería hablar conmigo. Llego al destino donde él estaba y comienza a llorar y me enseña una fotos. Yo le dije que no sabía nada, que el otro me quiso besar a la fuerza, y me dijo que mi amiga le había contado. Fuimos a encarar a mi amiga (...) Mi amiga le dijo: ‘si yo te conté a ti, es para que quede en ti y no digas a nadie’. Entonces le dije: ella quiere comerte a ti, es por eso que buscó la manera de cómo alejarme de tu lado’... Y tuvimos que botarla a mi amiga de mi casa y le dije que jamás va a poder conmigo”, finalizó.









