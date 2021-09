La actriz cómica Dayanita informó que este miércoles sabrá si es el papá de un niño de 10 años, luego de que ambos se habrían sometido a una prueba de ADN.

Andres Llosa, la periodista que tomó el caso, informó que se necesita algunos días para saber los resultados, por lo que ese día Dayanita conocerá el fin de la historia.

“El examen de ADN no es que salen en horas, demora entre dos días, entonces el día miércoles con el resultado en la mano, ustedes van a saber la verdad que se han estado preguntando y querido saber. Ya Dayanita va saber el resultado y se va saber si es el papá de 10 años”, dijo la periodista.

Andrea Llosa también indicó que la madre del menor y quien es la única mujer con quien se ha acostado Dayanita, también estará en el set. “Pamela también va estar sentada aquí y van a saber todo al respecto”.

Dayanita viaja a Pucallpa por su supuesto hijo

Dayanita viajó varias horas y estando frente a frente con la mujer se pusieron a hablar. Durante la conversación, la actriz de “JB en ATV” le pidió que le quite la duda de encima, aprobando la prueba de ADN.

Durante la conversación, Dayanita le aseguró que su intención no es quitárselo, sino hacerse cargo de él. “Si tú dices que no es mi hijo, normal. Pero por qué ibas a mi casa y le decías que era mi hijo. Por qué no me sacas de dudas. Mi afán no es quitártelo”.

