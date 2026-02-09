Más de 100 millones de personas alrededor del mundo fueron testigos del histórico show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, un espectáculo que también contó con la presencia y el orgullo del talento peruano. Entre los artistas que formaron parte del staff artístico destacó @pato_quinones, dancer & choreographer peruano que brilló en uno de los escenarios más importantes del planeta.

Su participación fue una muestra clara de que la disciplina, la pasión y la constancia abren puertas a nivel internacional. A base de trabajo, entrega y amor por el baile, Pato ha construido un camino sólido que lo llevó a formar parte de un evento clave en la industria del entretenimiento global.

La noche del Super Bowl no solo dejó un show inolvidable, sino también la imagen de un peruano llevando el nombre del país en alto, demostrando que el talento nacional no tiene fronteras cuando se trabaja con compromiso, profesionalismo y corazón.

Orgullo peruano que conquista escenarios mundiales. 🇵🇪✨

https://www.instagram.com/reels/DUhA4zUD3RU/